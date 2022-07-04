Необходим небольшой сайт для стоматологической клиники в Краснодаре. Сайт должен включать разделы о компании, основных услугах (имплантация, протезы, винирование, брекеты, отбеливание) и информацию о врачах. Меню для перехода между разделами. Бюджет и срок выполнения обсуждаемые, не более 2 месяцев.