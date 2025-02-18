Створення сайту оголошень

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок24 просмотра

Мінімалістичний сайт, з регістрацією та чатом поміж клієнтами і технічною підтримкою. Без платіжної системи.

Технічне завдання та всі подробиці в особисті повідомлення

Создание сайтов
2 месяца назад
guest_1739869005477
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
40 лет
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Был
7 часов назад
39 отзывов
2 месяца назад
Степан
 
22 года
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Был
25 дней назад
2 месяца назад
Евгений
 
29 лет
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Был
14 часов назад
17 отзывов
2 месяца назад
Алексей
 
19 лет
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8 отзывов
2 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
85 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
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Был
10 часов назад
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