Требуется разработка сайта, который полностью повторяет функционал существующего ресурса. Оплата производится по факту выполнения. Подробности можно найти в техническом задании.
Створення сайту оголошень
Мінімалістичний сайт, з регістрацією та чатом поміж клієнтами і технічною підтримкою. Без платіжної системи.
Технічне завдання та всі подробиці в особисті повідомлення
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