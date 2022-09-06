Створити лендінг на основі pdf-презентації

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Закрыт23 заявки383 просмотра

Підходить будь-яка платформа або конструктор. Головне, щоб сайт працював. 12 слайдів відповідно 12 блоків. Без фіч та анімації. Сайт: картинки + текст. Презентацію надішлю кандидатам. Відразу вказуйте приблизну вартість, терміни і на чому будете робити сайт. Без цієї інформації не розглядаю.

3 года назад
lidia_wedsites
Лідія 
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Заявки фрилансеров

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Сайты «под ключ»
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