Необходимо создать сайт для рекрутинга с функционалом для трех категорий пользователей: кандидаты, компании и администратор. Кандидаты смогут регистрировать профили, указывать требования к вакансиям и общаться с компаниями. Компании получат возможность публиковать вакансии и вести чат с кандидатами. Администраторы смогут управлять всеми профилями и редактировать контент на сайте.