Тематический портал с каталогом сравнения цен

Разыскивается специалист с опытом разработки и внедрения каталогов сравнения цен на продукцию (price comparison) по принципу http://market.yandex.ua/ для проекта тематического портала (каталог, форум, новости/статьи)

Основная часть проекта - каталог товаров с сравнением цен и админ-панелью для магазинов со статистикой (вариант подобного решения - скрипт сравнения цен http://plati.agent.zp.ua/asp/pay.asp?id_d=882075&agent=104378).

Мы ищем исполнителя, который в теме, у которого есть опыт внедрения подобных вещей, возможно, готовые наработки и понимание актуальных трендов в этом сегменте.

Идеалом была бы популярная ЦМС (drupal?) с развитым комьюнити в рунете, расширяемая за счет модулей с возможностью дописать/заказать нужный модуль или функционал. Чтобы не заказывать с нуля те вещи, которые давно написаны и успешно работают.

Важно: ожидаем, что в вашем портфолио есть проекты с подобным функционалом.