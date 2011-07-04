Тематический портал с каталогом сравнения цен

Есть желание продать «загородную усадьбу» – 2 жилых дома (гостевой и «хозяйский»), 2 гаража, участок 25 соток и т.п. Объект продажи элитного уровня, находится в Зауралье, г.Курган. http://maps.google.ru/maps?q=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD&hl=ru&ie=UTF8&ll=55.341642,65.269775&spn=5.768846,14.106445&sll=55.354135,40.297852&sspn=47.203963,112.851563&t=h&z=7 Целевой покупатель потенциально из любой точки России – состоятельный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается специалист с опытом разработки и внедрения каталогов сравнения цен на продукцию (price comparison) по принципу http://market.yandex.ua/ для проекта тематического портала (каталог, форум, новости/статьи)
Основная часть проекта - каталог товаров с сравнением цен и админ-панелью для магазинов со статистикой (вариант подобного решения - скрипт сравнения цен http://plati.agent.zp.ua/asp/pay.asp?id_d=882075&agent=104378).
Мы ищем исполнителя, который в теме, у которого есть опыт внедрения подобных вещей, возможно, готовые наработки и понимание актуальных трендов в этом сегменте.
Идеалом была бы популярная ЦМС (drupal?) с развитым комьюнити в рунете, расширяемая за счет модулей с возможностью дописать/заказать нужный модуль или функционал. Чтобы не заказывать с нуля те вещи, которые давно написаны и успешно работают.
Важно: ожидаем, что в вашем портфолио есть проекты с подобным функционалом.
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