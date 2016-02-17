Точная копия сайта

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Закрыт13 заявок212 просмотров

Необходимо сделать точную копию лендинга.

Работа простая, нужно скопировать, адаптировать, изменить)

А если точнее сверстать лендинг и сделать дизайн. Настроить форму заявки, поменять картинки и добавить блоки.

Вообщем на все работы вам понадобиться не больше часа, если вы знаете свое дело. 

В отзывах прошу писать стоимость за которую готовы выполнить работу и свой скайп.

Обязательно нужны примеры работ с описанием что делалось.

9 лет назад
konstik36
37 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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