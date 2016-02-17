Для компании требуется создать сайт визитку, в замен старой версии с возможностью выгрузки заказов из каталога в 1С. Есть свой дизайн. Нужно его адаптировать и прикрутить на сайт. http://cantilen.ru ...
Точная копия сайта
Необходимо сделать точную копию лендинга.
Работа простая, нужно скопировать, адаптировать, изменить)
А если точнее сверстать лендинг и сделать дизайн. Настроить форму заявки, поменять картинки и добавить блоки.
Вообщем на все работы вам понадобиться не больше часа, если вы знаете свое дело.
В отзывах прошу писать стоимость за которую готовы выполнить работу и свой скайп.
Обязательно нужны примеры работ с описанием что делалось.
Заявки фрилансеров
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