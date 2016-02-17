Точная копия сайта

Необходимо сделать точную копию лендинга.

Работа простая, нужно скопировать, адаптировать, изменить)

А если точнее сверстать лендинг и сделать дизайн. Настроить форму заявки, поменять картинки и добавить блоки.

Вообщем на все работы вам понадобиться не больше часа, если вы знаете свое дело.

В отзывах прошу писать стоимость за которую готовы выполнить работу и свой скайп.

Обязательно нужны примеры работ с описанием что делалось.