Требуется адаптивный сайт

Интересует создание полноценного современного адаптивного сайта с хорошей конверсией и индивидуальными текстами (тематика "бортики" в кроватку http://www.kengurenok.net/ ) и продвижение в СЕО в ТОП-3,

есть ограничение по Бюджету до 12 тыс. рублей на сайт!