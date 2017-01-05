Требуется адаптивный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок199 просмотров

Интересует создание полноценного современного адаптивного  сайта с хорошей конверсией и индивидуальными текстами (тематика "бортики" в кроватку  http://www.kengurenok.net/  )  и продвижение в СЕО в ТОП-3,

есть ограничение по Бюджету до 12 тыс. рублей на сайт!

8 лет назад
akalight123321
Дмитрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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