Необходимо сделать white label на подобие https://travel.tinkoff.ru white label от TravelPayouts - https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203955753 Отели будут от HotelLook АвиаБилеты от Aviasales Страховка от Черехапа Трансферы от КивиТакси ...
Требуется адаптивный сайт
Интересует создание полноценного современного адаптивного сайта с хорошей конверсией и индивидуальными текстами (тематика "бортики" в кроватку http://www.kengurenok.net/ ) и продвижение в СЕО в ТОП-3,
есть ограничение по Бюджету до 12 тыс. рублей на сайт!
Заявки фрилансеров
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