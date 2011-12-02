Требуется Интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен26 заявок419 просмотров

Привет!

Требуется интернет-магазин. Приятный дизайн и отличный функционал приветствуются. Естественно, должны быть все необходимые для хорошего интернет-магазина опции.

Примеры и ссылки можете направлять также и в личку.

P.S. Дорогие варианты не рассматриваются, поэтому просьба их не предлагать.

P.P.S. Дорогие варианты отклоняю, просил же не предлагать.

14 лет назад
alex_111
Алексей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Webpazl
Юрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$110
3 дня
Оцениваю по максималу. Очень быстро сработано. Во время совместной работы связь оперативная, все коррективы вносятся очень быстро. Рекомендую.
Отличный заказчик! Приятен в общении и доступно объясняет то, что хочет увидеть в результате. Надеюсь будем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Webpazl
Юрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ HYIP проекта.

    $1000

    Примерное Т.З. выложил, от вас хотелось бы выслушать примерную цену и сроки. Людей без опыта подобной работы, неуверенных в своих силаж и желающих просто попробывать не беспокоить. Кидалы лесом, плачу через гарантов web money, через ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под инфокиоск

    $67

    нужен сайт под инфокиоск (работать будет под opera в режиме infokiosk). есть утвержденный эскиз. крупное меню на фоне одной картины. каждое меню имеет под меню. необходимы функции поиска, виртуальная клавиатура, кликабельность фото (увеличение фото), фоновая ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт под ключ.

    $300

    Нужен сайт визитка, крутой, продающий сайт. Есть четкое представление как он должен выглядеть и необходимый функционал. CMS желательно Joomla. Наличие портфолио и положительных отзывов обязательно. Предоплата имеется.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    Добрый день, собираемся делать сайт по заправке картриджей, что нужно сделать -Подобрать семантическое ядро (примерно 3к запросов) -Создание под эти запросы (сгруппированные) страницы (порядка 1000 страниц, на 1 страницу по 3 запроса ...

    DLEWordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт для кадрового агентства.

    $150

    Добрый день требуется написать сайт для кадрового агенства, ТЗ - http://dragon-host.ru/TZ1.txt сильно не ругайтесь Тз писал впервые. в ходе работы возможно могут быть изменения в Тз, дополнения будут оплачиваться отдельно. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Магазин по продаже настольных игр финансового х-ра

    1. Светлый фон (можно в фоне использовать легкий оттенок серого (металлик градиент) или в качестве фона сделать какую нибудь сетку 2. Позиций будет не более 10 шт. а скорее всего около 5шт. по ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт под ключ

    Необходимо создать сайт под ключ по тематике: написание рефератов курсовых, дипломных, диссертаций. Сайт должен быть простым, функциональным, содержательным. Сайт нужен срочно! Срок создания - 2, 3 недели! Также необходимо продвижение сайта, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать дизайн и прикрутить к WordPress

    Здравствуйте, Требуется создать современный дизайн для веб-сайта визитки по существующей структуре www.pseurope.co.uk и прикрутить в WordPress. Пожалуйста в ответе предоставьте ОДНУ ссылку на пример похожей работы. Акцент больше будет ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад