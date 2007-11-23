Требуется перенос проекта клиенты.ру на Битрикс

Итак, смотрите. Заглавная страница сайта сейчас на домене - in10.ru

Нужно выполнить следующие работы:

- установка Битрикс на нашем VDS

- верстка всех шаблонов направлений (WEB, INDOOR, CREATIFF, FOTO, IMAGE, SMI, ABOUT) в Битрикс 6.5

- пройти экзамены в моем аккаунте для получения лиц. NFR ключа Битрикс.

Это только начало. В дальнейшем Битрикс-программист потребуется ПОСТОЯННО т.к сейчас идет пока небольшой,

но все увеличивающийся поток клиентов на Битрикс.

Также нужно будет наполнять страницы проекта.