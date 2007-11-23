Требуется перенос проекта клиенты.ру на Битрикс

Необходимо производство 2 веб-сайтов под ключ на основе WordPress: 1-й) Настройка движка (wordpress) + дизайн шаблона + + захват и вставка rss-потоков с другого сайта + музыкальный плеер (флеш) 2-й) Настройка движка (wordpress) + дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, смотрите. Заглавная страница сайта сейчас на домене - in10.ru
Нужно выполнить следующие работы:
- установка Битрикс на нашем VDS
- верстка всех шаблонов направлений (WEB, INDOOR, CREATIFF, FOTO, IMAGE, SMI, ABOUT) в Битрикс 6.5
- пройти экзамены в моем аккаунте для получения лиц. NFR ключа Битрикс.
Это только начало. В дальнейшем Битрикс-программист потребуется ПОСТОЯННО т.к сейчас идет пока небольшой,
но все увеличивающийся поток клиентов на Битрикс.
Также нужно будет наполнять страницы проекта.
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