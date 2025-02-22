Отлично! Чтобы приступить к разработке лендинга, уточните, пожалуйста:

1. Ссылка на пример сайта — Чтобы понять структуру и функционал, который нужно повторить.

2. Дизайн — Есть ли пожелания по цветовой гамме, стилю или фирменным элементам?

3. Функционал — Какие элементы должны быть на странице? Например, форма обратной связи, слайдер, кнопки для вызова действия?

4. Контент — Предоставите ли вы тексты и изображения или нужна помощь с их созданием?

5. Хостинг и домен — Нужна ли помощь с их подключением после завершения разработки