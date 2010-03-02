Требуется разработать сайт, строительный портал.

Добрый день уважаемые фрилансеры Требуется разработать скрипт викторин. Примерное ТЗ во вложении. Нужно будет обсудить несколько моментов относительно начисления баллов. Скрипт партнерской программы можно взять отсюда http://docs.google.com/Doc?docid=0AdH_6q3ggTf4ZGpxbmM2Yl8xYzM1ZjV3Z2Y&hl=ru и переделать ...