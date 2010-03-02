Требуется разработать сайт, строительный портал.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок215 просмотров

Требуется разработать сайт аналогичный

Рассмотрю предложения о продаже готового сайта (скрипта, cms) строительного портала.

15 лет назад
masterroof_info
Владимир 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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