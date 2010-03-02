Добрый день уважаемые фрилансеры Требуется разработать скрипт викторин. Примерное ТЗ во вложении. Нужно будет обсудить несколько моментов относительно начисления баллов. Скрипт партнерской программы можно взять отсюда http://docs.google.com/Doc?docid=0AdH_6q3ggTf4ZGpxbmM2Yl8xYzM1ZjV3Z2Y&hl=ru и переделать ...
Требуется разработать сайт, строительный портал.
Требуется разработать сайт аналогичный
Рассмотрю предложения о продаже готового сайта (скрипта, cms) строительного портала.
Заявки фрилансеров
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