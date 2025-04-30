Есть существующий сайт, на основании которого нужно сделать новый на WordPress.

Существующий сайт - https://bestoffice.in.ua/

Новый сайт будет на новом домене

Хостинг на https://www.ukraine.com.ua/

Нужно обеспечить десктоп + мобильную версии, высокую скорость загрузки и базовую SEO-оптимизацию. Контент и структуру с существущего сайта возможно как полностью перенести на новый, так и возможно оптимизировать (изменить). Как предложите будет рациональнее по SEO.

Рассматриваю предложения по стоимости и по срокам. 5-6 мая отвечу всем, кто прислал предложения.