Требуется разработка многостраничного сайта (мебель) на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок83 просмотра

Есть существующий сайт, на основании которого нужно сделать новый на WordPress.

Существующий сайт - https://bestoffice.in.ua/

Новый сайт будет на новом домене

Хостинг на https://www.ukraine.com.ua/

Нужно обеспечить десктоп + мобильную версии, высокую скорость загрузки и базовую SEO-оптимизацию. Контент и структуру с существущего сайта возможно как полностью перенести на новый, так и возможно оптимизировать (изменить). Как предложите будет рациональнее по SEO.

Рассматриваю предложения по стоимости и по срокам. 5-6 мая отвечу всем, кто прислал предложения.

WordPressДизайн сайтовДоработка сайтовСоздание сайтов
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george_badanin
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Выбранный исполнитель

ARTkuznyetsov
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