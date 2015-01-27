Требуется разработка проекта

$50
Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок347 просмотров
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Доброго времени суток.

Скоро стартует многофункциональный новостной портал.

В связи с этим возникла необходимость в разработке уникального сайта .

Это многофункциональный портал.

Здесь есть кусочек от википедии, кусочек новостного портал и кусочек видео ресурса.

В сайте есть два раздела - новости и видео( в дальнейшем будет необходимо разработать категории в каждом из разделов)

9 лет назад
superneter
Мищенко 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад