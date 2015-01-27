Требуется разработка проекта

Доброго времени суток.

Скоро стартует многофункциональный новостной портал.

В связи с этим возникла необходимость в разработке уникального сайта .

Это многофункциональный портал.

Здесь есть кусочек от википедии, кусочек новостного портал и кусочек видео ресурса.

В сайте есть два раздела - новости и видео( в дальнейшем будет необходимо разработать категории в каждом из разделов)