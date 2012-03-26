Требуется разработка сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется разработка сайта под ключ (можно говорить о постоянном сотрудничестве, по данным проектам!)

Создание сайта должно быть только на распространенных CMS движках. (например joomla)

С кучей готовых решений — что бы по максимому ускорить и упростить разработку.

Дизайн шаблоновый

- нужно подключить видео и фото галерею

- контактную форму

- добавить языки

одно требование — не пропадать и темболее незакончив проект!

Людям с такими привычками просьба не писать!!!

Жду ваших предложений и ориентировочных цен.

12 лет назад
webitcms
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать аналог сайта

    Нужно: 1.сделать аналог сайта: ввв i n f o v i s a точка r u с корректировками 2.изменить дизайн, подойдет хороший шаблонный, но по тематике 3. на любой смс (указать платформу) 4. перенести всю информацию 5. залить на хостинг ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание тестовой интернет-страницы

    $100

    Для тестирования и дальнейшей продажи авторского видеокурса по Танцу живота необходимо создать продающую интернет-страницу. Все исходные материалы и четкая инструкция прилагается. Для выполнения задания Вам потребуются знания (начального уровня) в следующих областях: - веб-дизайн - фотошоп - ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доска объявлений строительная тематика

    $1700

    Доска объявлений строительная тематика. Создаётся для исследования спроса в сети на такого рода сайты. Основной критерий отбора исполнителей квалификация в построений баз данных, маркетинговые знания для внесения предложений о изменениях на этапе разработки, цена. Цена наиболее ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт визитка на WordPress (4 страницы)

    $100

    Надо за 3-4 дня сделать сайт на WP, взять какую нибудь готовую тему, по корпоративной тематике, менеджмент или что то такое.. Пример шаблона похожий на allleads[точка]ru, но заказчик, просил сменить цветовую гамму (вместо сине-белой попросил ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт мужского журнала

    Требуется создать сайт на ASP.NET MVC 3.0 С# для электронного мужского журнала. Функционал сайта схож с этим http://promising.ru/ Интересует цена, сроки не важны.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание доски объявлений

    Требуется создать доску объявлений типа rabota.mail.ru ; rabota.ru З.Ы. - Бюджет у Заказчика не велик, интересует наименьшее число. По окончанию работы раньше срока - гарантируется вознаграждение.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад