Добрый день!

Требуется разработка сайта под ключ (можно говорить о постоянном сотрудничестве, по данным проектам!)

Создание сайта должно быть только на распространенных CMS движках. (например joomla)

С кучей готовых решений — что бы по максимому ускорить и упростить разработку.

Дизайн шаблоновый

- нужно подключить видео и фото галерею

- контактную форму

- добавить языки

одно требование — не пропадать и темболее незакончив проект!

Людям с такими привычками просьба не писать!!!

Жду ваших предложений и ориентировочных цен.