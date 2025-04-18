Необходимы: дизайн (десктоп + мобильная версия), верстка, настройка на WordPress вероятнее всего.

Сайт многостраничный, строгий, современный, рассчитан на международную бизнес-аудиторию.

Нужно обеспечить адаптивность, высокую скорость загрузки и базовую SEO-оптимизацию.

Стиль — минималистичный, с акцентом на чистоту и удобство восприятия.

Рассматриваю комплексные предложения по срокам и стоимости.

Уже был сделан проект, но его фактически нужно переделывать.

срок 14 дней

Бюджет 600 долл

безопасная сделка