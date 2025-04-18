Требуется разработка сайта под ключ для консалтинга

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок48 просмотров

Необходимы: дизайн (десктоп + мобильная версия), верстка, настройка на WordPress вероятнее всего.
Сайт многостраничный, строгий, современный, рассчитан на международную бизнес-аудиторию.
Нужно обеспечить адаптивность, высокую скорость загрузки и базовую SEO-оптимизацию.
Стиль — минималистичный, с акцентом на чистоту и удобство восприятия.
Рассматриваю комплексные предложения по срокам и стоимости.

Уже был сделан проект, но его фактически нужно переделывать.

срок 14 дней

Бюджет 600 долл

безопасная сделка

WordPressАдаптивная версткаДизайн сайтовДоработка сайтовСоздание сайтов
13 дней назад
guest_1745862225805
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