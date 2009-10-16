Требуется сайт под ключ.

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен80 заявок864 просмотра

Требуется сайт под ключ. Тема - рефераты, дипломы и курсовые на заказ.

Бюджет на дизайн: 300 долларов

Буджет на сайт: 500 долларов

Бюджет на наполнение: 100 долларов.

Сроки на всё - 2-3 недели. Если успеете за меньший срок - премия.

Принимаю предложение на выполнение работы по-отдельности. Обязательно пишите сумму, срок и вид работ, какую выполните. Пишите только здесь. Попытки написать в почту или личное сообщение буду пресекать удалением из тендера.

По поводу предоплаты: 50% после предъявления эскизов или наработок. Оставшаяся сумма при предъявлении готового сайта. Способ: Яндекс, Вебмани, наличные в Москве. Предложения принимаю до 30 мая, 21:00 по Москве.

Важно! Только с хорошим портфолио. Рассчитывайте свои силы.

16 лет назад
ElzaMoscow
Елизавета 
53 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

DNovak
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$1000
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
всё нормально

Заявки фрилансеров

DNovak
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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