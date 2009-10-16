Необходим портал объявлений. Максимально возможный для этой тематики функционал! По функционалу не меньше, чем http://craigslist.org Интересуют предложения ТОЛЬКО от тех кто уже сдавал крупные порталы объявлений ...
Требуется сайт под ключ.
Требуется сайт под ключ. Тема - рефераты, дипломы и курсовые на заказ.
Бюджет на дизайн: 300 долларов
Буджет на сайт: 500 долларов
Бюджет на наполнение: 100 долларов.
Сроки на всё - 2-3 недели. Если успеете за меньший срок - премия.
Принимаю предложение на выполнение работы по-отдельности. Обязательно пишите сумму, срок и вид работ, какую выполните. Пишите только здесь. Попытки написать в почту или личное сообщение буду пресекать удалением из тендера.
По поводу предоплаты: 50% после предъявления эскизов или наработок. Оставшаяся сумма при предъявлении готового сайта. Способ: Яндекс, Вебмани, наличные в Москве. Предложения принимаю до 30 мая, 21:00 по Москве.
Важно! Только с хорошим портфолио. Рассчитывайте свои силы.
Выбранный исполнитель
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