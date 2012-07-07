Требуется сайт посредника из США

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок174 просмотра

Уникальный дизайн, любая кмс.

Женско детская тематика, доставка из США.

50-100к рерайт статей, описание тарифов.

Добавление магазинов, и описание магазинов (рерайт перевод)

калькулятор.

система заказа.

личный кабинет пользвоателя с балансом.

от вас цена и сроки.

более подробно 10488888

13 лет назад
bigeu
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание базы данных

    Здравствуйте, рассмотрите пожалуйста наш заказ. Требуется создать базу данных + сайт. Составные части проекта – 1). Сервер 1 – на нем должен быть сайт + почтовый ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт хостинга

    Нужен человек, который либо делал сайт хостинг-компании, либо есть уже готовые шаблоны, сборки и т.д. Желательно чтобы был рабочий хуиз. Пишите цены, демки, скриншоты.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка онлайн сервиса (GIS - системы)

    $1000

    Создание on-line Web-сервиса для формирования на карте маршрутов доставок эаказов. Задачи сервиса: Интерфейс и функционал аналогичен сайту http://logvrp.com ( с минимальными изменениями по дизайну) Подробности ТЗ во вложении. Бюджет ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта с 0

    необходимо создать тематический сайт путем слияния нескольких англоязычных сайтов. Соответственно нужен дизайн, копирайтинг, рерайтинг, перевод, наполнение контентом, SEO оптимизация и дальнейшее продвижение, привязка платежных систем.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мангуп-Кале

    $500

    Сайт необходим для привлечения туристов на Мангуп-Кале ( гора в Крыму) , в частности нужно привлечь туристов для экскурсий на джипах . Желаемая CMS HOSTCNS Продвижение по ключевым словам : мангуп ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать сайт под ключ

    написать скрипт, поставить модуль регистрации, интегрировать в платежную систему, sms шлюз. верстка дизайн простой, шаблон резиновый, контент мой.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад