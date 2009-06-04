Требуется создать сайт компании, занимающейся: Корпоративный, политический PR Event (организация праздничных мероприятий, презентаций, открытий), BTL, Медиа- и социологические исследования ВСЕ подробности детально расписаны в прикрепленном документе (бриф). ...
Требуется сделать портал
Требуется сделать портал, копию http://www.superbarter.ru/ + подключить возможность оплаты как по пластиковым картам, так и электронными денежками.
+ необходимо разработать софтину, которая будет обновляться с портала всеми предложениями и клиенту выдавать инфу о всех схожих позициях, которые его интересуют.
ТЗ пока нет, поэтому жду от Вас детальное изучение портала и сообщение мне цены и сроков. Также, если дизайн сами не делаете, то укажите это в сообщении.
Заявки фрилансеров
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