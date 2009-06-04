Требуется сделать портал

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок315 просмотров

Требуется сделать портал, копию http://www.superbarter.ru/ + подключить возможность оплаты как по пластиковым картам, так и электронными денежками.

+ необходимо разработать софтину, которая будет обновляться с портала всеми предложениями и клиенту выдавать инфу о всех схожих позициях, которые его интересуют.

ТЗ пока нет, поэтому жду от Вас детальное изучение портала и сообщение мне цены и сроков. Также, если дизайн сами не делаете, то укажите это в сообщении.

16 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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