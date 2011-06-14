Требуется создание двух сайтов схожей тематики.

Необходимо создать два клона сайтов ниже

http://www.theapprovalcentre.ca

http://www.carfinancecentre.ca

Отличия должны заключаться в разном дизайне, но функционал сохраняется.

Из функционала:

1. Форма для связи идентичная http://www.carfinancecentre.ca/AutoFinance (https). по заполнению информация отсылается на имейл.

2. Простой калькулятор кредита http://theapprovalcentre.ca/LoanCalculator

3. Галерея. Надо что-то похожее на http://preowned.carfinancecentre.ca/ с админкой.

Лого рисовать не надо. CMS тоже не требуется, хотя по желанию не некоммерческой можно.