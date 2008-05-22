Требуется создание интернет магазина

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Нужна красивая работа.

Желательно чтобы исполнитель был из Москвы, извините с Украиной мы больше не хотим связываться после нескольких кидалов.