Требуется создание mp3 архива

Это будет платный ресурс - содержащий фонограммы+песни+тексты.

Смотрите ТЗ. Говорите цену.

Спешки для написания ни какой нет - главное чтоб было качественно.

Продолжение ТЗ (админ панель далее - после договорённости) просто не влазит в лимит допустимого размера файла.