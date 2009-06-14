Требуется создание партнерки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок262 просмотра

Требуется создание кино партнерки "под ключ".

Наработки есть. ТЗ по требованию.

Пример: _lоаdmоviе.ru

Присылайте ваше портфолио, ссылки на подобные работы

16 лет назад
DeltaFan
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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