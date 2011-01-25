Требуется создание простого сайта

Всем добрый день! Интересует создание закрытого раздела обучения для механиков СТО. В данном случае ищу исполнителей, которые уже имеют готовые наработки. Что будет представлять из себя? Вопросники со схемами и фотографиями. Из предложенных вариантов нужно ...