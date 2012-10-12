Требуется создание сайта на Astra CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки123 просмотра

Доброго времени суток уважаемые!

На сегодняшний день, МЫ (я и мои коллеги). Не всегда можем справиться с объемами работ. В связи с этим ищу исполнителей для реализации проектов на cms astra.

Работа будет не постоянной (а может и постоянной).

Оплата сразу, возможна и предоплата любым удобным для вас способом.

СРАЗУ ОГОВОРЮСЬ - ЗОЛОТЫХ ГОР НЕ ОБЕЩАЮ, ИХ И НЕ БУДЕТ.

Требования к кандидатам:

1) Не иметь привычки забухать на стадии разработки))))))

2) Опыт работы с движком Astra CMS

Предпочту универсалов - что бы и диз сами рисовали и сами верстали и настраивали (для тех кто скажет что это бред - я сам все это делаю и точно знаю о чем говорю)

Так же предпочтение будет отдано начинающим девелоперам)))))))) Молодым - везде дорога!!!!

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ДРУГИЕ ДВИЖКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПРЕДЛОЖИТЕ РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО НО НА ДРУГОМ ДВИЖКЕ, Я ОТКАЖУСЬ.

Как со мной связаться:

-система личных сообщений здесь на сайте

Вот собственно и все, надеюсь на долгосрочное, а главное продуктивное сотрудничество.

13 лет назад
skrab
Иван 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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