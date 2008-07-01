Требуется создание сайта

- php+mysql

- админка на ваш выбор (обсуждается)

В приложении структура и дизайн

Верстку - желательно чтобы делали вы.

В html будет встраиваться flash-блок - его мы предоставим.

На сайте довольно много контента (см. Содержание сайта.xls)

Из активностей только:

- флеш-блок на главной (предоставим мы)

- калькулятор услуг (формулы для расчета и входные поля)

- простая "крутилка" логотипов партнеров

- регистрация (для двух типов клиентов)

- авторизированная зона

Сроки у нас очень ограниченные, поэтому в первую очередь рассматриваем варианты оперативного создания сайта.

Порядок работы и оплаты:

1. Согласование ТЗ и плана работ, необходимые от нас материалы

2. Ежедневно(!) отчет и демонстрация прогресса

3. Оплата этапов по завершению:

- аванс 20%

- Главная страница - 15%

- Сайт в соответствии со структурой - 20%

- Наполнение контентом (частичное) - 10%

- Авторизированная зона - 20%

- Калькулятор - 5%

- Админка, тестирование и правки - 10%

- Премия (за удержание сроков) - 10-25%

От вас жду:

- примерный срок

- стоимость

- примеры работ