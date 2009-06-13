Требуется создать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки430 просмотров

Нужна копия сайта http://www.fashionbank.ru

надо поменять дизайн и оставить такую же фкнкциональность + надо перенести всё наполнение и анкеты на новый проект.

16 лет назад
dildobeggins
Владимир 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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