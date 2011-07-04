Требуется создать копию сайта

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок574 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые участники, хотелось бы получить от вас предложения по созданию копии интернет портала vipgeo.ru немного на другую тематику сходную с vipgeo.ru.

Прошу на сайте написать примерную стоимость, платформу разработки, примерный срок реализации, стоимость отдельно дизайна и верстки и отдельно программирования. Наполнение и раскрутка сайта сейчас не рассматривается. Графическая часть главной страницы уже есть - портального типа, будет предоставлена выбранному исполнителю (Аналогично vipgeo.ru).

Срок рассмотрения вариантов очень сжат. Через 2 дня нужен уже план работ и проект договора. Затем можно будет доработать детали. Одиноких и начинающих, не имеющих портофолио прошу предложений не присылать. Сэкономьте мое и свое время.

Договор обязателен. Предоплата не более 20%.

Ошибки в стоимости при дальнейшем обсуждении более чем на 30% будут рассматриваться как невыполнение первоначальной договоренности. Прошу Вас будьте внимательны при рассмотрении функционала vipgeo.ru

За своевременное и полное выполнение работ предусматривается бонус.

Украина приветствуется и имеет небольшую фору :)

12 лет назад
vipgeo
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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