Требуется создать копию сайта

Уважаемые участники, хотелось бы получить от вас предложения по созданию копии интернет портала vipgeo.ru немного на другую тематику сходную с vipgeo.ru.

Прошу на сайте написать примерную стоимость, платформу разработки, примерный срок реализации, стоимость отдельно дизайна и верстки и отдельно программирования. Наполнение и раскрутка сайта сейчас не рассматривается. Графическая часть главной страницы уже есть - портального типа, будет предоставлена выбранному исполнителю (Аналогично vipgeo.ru).

Срок рассмотрения вариантов очень сжат. Через 2 дня нужен уже план работ и проект договора. Затем можно будет доработать детали. Одиноких и начинающих, не имеющих портофолио прошу предложений не присылать. Сэкономьте мое и свое время.

Договор обязателен. Предоплата не более 20%.

Ошибки в стоимости при дальнейшем обсуждении более чем на 30% будут рассматриваться как невыполнение первоначальной договоренности. Прошу Вас будьте внимательны при рассмотрении функционала vipgeo.ru

За своевременное и полное выполнение работ предусматривается бонус.

Украина приветствуется и имеет небольшую фору :)