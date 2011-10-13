Требуется создать сайт СДЛ или MFA, для монетизации. Не для продажи, а для стабильного долгосрочного дохода.

Нужен компаньон со своей конкретной идеей.

От меня вложения, помощь, от Вас идея, голова, руки, консультации.

З\П от 30 000 руб/мес.

В зависимости от бюджета, возможно создание сразу двух сайтов, при взаимовыгодных условиях.

Возможна покупка перспективного проекта.