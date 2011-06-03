Требуется срочно разработать сайт на CMS Joomla

$500
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок325 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Максимум завтра утром будет выбран исполнитель, предложения в личку тоже можно

Преимущественно хочу найти компанию профессиональных программистов (хотя бы двух), которые ответственно подходят к делу, постоянно находятся онлайн, делают работы в срок, ежедневные отчеты обязательно. Оплата по частям за выполненную работу. Нужно делать очень быстро.

Конкретное тз будет передано отдельно. Проект не легкий.

Функционал смотрим на примере сайта www.feelbarcelona.com/en/

Сайт не простой, много функционала, еще помимо заказа квартир будет заказ транспорта(он сделан на 80 %)

Поэтому если вы готовы взяться прям сегодня и без выходных до победного- согласен работать

Еще раз преимущество перед фирмой со штатом программистов, так как важны сроки.

По оплате 300$ плюс премия 200 при условии укладывания в срок

Joomla
13 лет назад
adronrom
Андрей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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