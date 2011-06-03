Требуется срочно разработать сайт на CMS Joomla

Максимум завтра утром будет выбран исполнитель, предложения в личку тоже можно

Преимущественно хочу найти компанию профессиональных программистов (хотя бы двух), которые ответственно подходят к делу, постоянно находятся онлайн, делают работы в срок, ежедневные отчеты обязательно. Оплата по частям за выполненную работу. Нужно делать очень быстро.

Конкретное тз будет передано отдельно. Проект не легкий.

Функционал смотрим на примере сайта www.feelbarcelona.com/en/

Сайт не простой, много функционала, еще помимо заказа квартир будет заказ транспорта(он сделан на 80 %)

Поэтому если вы готовы взяться прям сегодня и без выходных до победного- согласен работать

Еще раз преимущество перед фирмой со штатом программистов, так как важны сроки.

По оплате 300$ плюс премия 200 при условии укладывания в срок