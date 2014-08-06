Требуется Web программист Bitrix в новый проект

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок98 просмотров

Опыт работы с 1С-Битрикс

Знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JS, jQuery, AJAX, XML.OП

Опыт работы с системами управления версий;

Опыт организации тестирования систем;

Навыки администрирования серверов для оптимальной работы 1C-Битрикс, в том числе и для высоконагруженных систем;

Реализованные проекты на 1С Битрикс

Опыт разработки модулей (в т.ч. для маркетплейса) приветствуется;

Навык администрирования серверов (оптимизация настроек хостинга);

Опыт (навыки) использования неуправляемого кеширования.

Опыт работы с XML' CSV

Опыт интеграции с 1С:УТ, платежными шлюзами и службами доставки

Обязателен опыт работы с интернет-магазинами

Большим плюсом будет опыт разработки масштабируемых и высоконагруженных проектов

Задачи:

Разработка и внедрение сайтов на 1C-Битрикс;

Разработка модулей Bitrix под нужды компании

Тестирование и поддержка сайтов;

Готовы разбираться в «чужом» коде

Проектирование и разработка архитектуры e-commerce проекта

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
11 лет назад
ildarss
Ильдар 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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