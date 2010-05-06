Требуются специалисты в команду для работы

Требуются js/php программисты, программисты под Джумлу, верстальщики.

Всё в одном лице не нужно так как обьем работ не для одного человека.

Указывайте ваши примерные цены за работу по вашему профилю(к примеру, верстка в среднем - 30$, создание компонента под джумлу - 80$ и т.д.)

Указывайте так же ваше рабочее время.

Интересуют только ответственные люди. Оплата по проектно.