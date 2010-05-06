Требуются специалисты в команду для работы

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок379 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются js/php программисты, программисты под Джумлу, верстальщики.

Всё в одном лице не нужно так как обьем работ не для одного человека.

Указывайте ваши примерные цены за работу по вашему профилю(к примеру, верстка в среднем - 30$, создание компонента под джумлу - 80$ и т.д.)

Указывайте так же ваше рабочее время.

Интересуют только ответственные люди. Оплата по проектно.

14 лет назад
Gia-WEB
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$5
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