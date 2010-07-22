Требуются в веб-студию для работы в команде.

Требуется менеджер проекта по созданию сайта онлайн тестирования. Сайт будет содержать уникальные тесты разных типов, функции оплаты (СМС, ЯД, WM, банковские карты). Что потребуется: 1) Уточнить имеющееся ТЗ. 2) Найти исполнителей (программист, верстальщик, дизайнер, копирайтер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Студии по разработке сайтов / раскрутке сайтов / разработке ПО требуются веб-программисты, веб-мастера, веб-дизайнеры для дальенйшего сотрудничества. Кто умеет работать в команде, имеет хорошие навыки прошу писать на e-mail или регистрироваться на сайте... Наш сайт - наш дом... на в нем жить, нам в нем и убираться...
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[email protected] (предпочтительнее)
icq - 637002718
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