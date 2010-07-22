Требуются в веб-студию для работы в команде.

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок247 просмотров
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Студии по разработке сайтов / раскрутке сайтов / разработке ПО требуются веб-программисты, веб-мастера, веб-дизайнеры для дальенйшего сотрудничества. Кто умеет работать в команде, имеет хорошие навыки прошу писать на e-mail или регистрироваться на сайте... Наш сайт - наш дом... на в нем жить, нам в нем и убираться...

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[email protected] (предпочтительнее)

http://atollstudio.tk

icq - 637002718

13 лет назад
atoll_web
Дмитрий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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