Тур. фирма

$500
Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок306 просмотров
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Сайт с системой управления, функциональный, прицепленный к операторам по нашему выбору, возможно по готовому дизайну. Требований и пожеланий много, бюджет очень ограничен. Так-же рассмотрю предложения по дальнейшему сопровождению (раскрутке) сайта. Стучите так-же ICQ 205004509, - быстрее будет.

16 лет назад
Irasik
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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