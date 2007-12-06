Туристическая тематика

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт42 заявки397 просмотров
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Компания занимается деловым туризмом. Нужен полностью готовый сайт на основе готового фирменного стиля и концепции

Несколько слов про что должно получиться в конце: ынформационный портал про выставки - деловые мероприятия - конференции

легкий без графических тяжелых элементов

Предложения в формате:

- цена

- ссылка на портфолио

- предполагаемые сроки

16 лет назад
gorizont-kiev
Федор 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-1)
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