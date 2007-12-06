Туристическая тематика

Ищется программист-дизайнер (высокий уровень) В обязанности: Верстка тем написание модулей сайт с нуля (сборка проектов) максимально быстрый и качественный результат Для постоянного сотрудничества. Примеры работ обязательно.(ссылка на портфолио) ----------------------------------------------------- Только валидная, кроссбраузерная верстка. ------------------------------------ В текущий момент есть конкретный заказ. Жду адекватные предложения.