Нужно создать интернет магазин обучающих видеокурсов, видеоуроков на ShopCMS, который должен продавать товар и приносить прибыль. С качественным уникальным дизайном и продуманным юзабилити
Туристический проект
Требуется создать аналог https://www.viewtrip.com/SampleItin.aspx# +http://www.travelblog.org/
Прошу писать, кто уже имел опыт создания похожего ресурса.
CMS бесплатный
ТЗ будем писать вместе с победителем.
Оплата только через Сервис безопасного проведения сделок
Важно:
Сроки
Цена
Надежность
Наличие опыта
Просьба писать четко по теме, своими видениями, ценой и сроками.
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