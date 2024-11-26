ТЗ сайта под ключ

Нужна разработка сайта с экскурсиями по Азорским островам. Создание функционального и привлекательного сайта, который будет удобен для пользователей и соответствует нашим целям.

1. Основные разделы сайта:

- Каталог экскурсий, туров с подробным описанием (фото, маршруты, цены, продолжительность).

Способы бронирования экскурсий (форма обратной связи или более автоматизированный процесс).

- Раздел по аренде недвижимости (форма такая же, как страницы с экскурсиями)

- Отзывы клиентов (PopUp)

- Информация о компании/гиде.

2. Функционал бронирования:

-Удобная система бронирования (например, через формы с отправкой заявок).

- Подключения оповещений о заявках на email или мессенджер.

- Календарь

- Чат с клиентами через сайт

- Мультиязычность (русский, украинский) с возможностью других языков в будущем

3. Дизайн и удобство:

- Привлекательный дизайн, вдохновленный тематикой Азорских островов, с красивыми изображениями и приятной легкой палитрой.

- Максимально интуитивная навигация.

4. Технические аспекты:

- Адаптивность сайта (корректная работа на компьютерах, планшетах и смартфонах).

- Подключение аналитики (например, Google Analytics) для отслеживания посещений.

- SEO-оптимизация для лучшего ранжирования в поисковых системах.

- Подключение раздела с актуальными акциями/предложениями.

- Интеграция социальных сетей (ссылки, виджеты).