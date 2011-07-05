Туристический сайт

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт71 заявка1569 просмотров
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Основные задачи сайта

-Каталог курортов, стран, турфирм, отелей

-Всевозможные рейтинги курортов, стран, турфирм, отелей

-Поиск и фильтры по отдых на море, в горах лечебный…

-Добавление новостей

-Регистрация пользователей. Написание ими отзывов и простановка оценок.

-Возможность ведения пользовтелями блогов

-Фотогалерея курортов, стран, турфирм, отелей

-Голосование

-Рекламные блоки

В заявке прозьба указать на чем вы предлагаете релизовать проект- cms, framework, или что то самописное

12 лет назад
maluken
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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