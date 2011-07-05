Туристический сайт

Добрый день, мне необходимо создасть сайт такого формата как kupikupon.ru. Откликнитесь, пжл, те у кого был подобный опыт. Прошу указать чтоимость и сроки. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные задачи сайта
-Каталог курортов, стран, турфирм, отелей
-Всевозможные рейтинги курортов, стран, турфирм, отелей
-Поиск и фильтры по отдых на море, в горах лечебный…
-Добавление новостей
-Регистрация пользователей. Написание ими отзывов и простановка оценок.
-Возможность ведения пользовтелями блогов
-Фотогалерея курортов, стран, турфирм, отелей
-Голосование
-Рекламные блоки
В заявке прозьба указать на чем вы предлагаете релизовать проект- cms, framework, или что то самописное
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