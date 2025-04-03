Туристический сайт РБ

$100
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Открыт15 заявок281 просмотр

Нужен сайт, с удобной локацией по сайту для посетителей.
Сайт будет посвящен Туризму в Белоруссии, на сайте нужно будет добавить все локации в РБ для путешествий по примеру https://welcome-belarus.ru/interaktivnaya-karta-dostoprimechatelnostej-belarusi.html

Чтобы можно было выбрать отображение категорий на карте , при наведении курсора на локацию на карте должна открываться картинка с кратким описанием местности, и должна быть на картинке ( типо кнопки добавить для путешествия ) после того как все категории будут добавлены в меню должна быть к примеру кнопка « оформить путешествие» после нажатия на кнопку клиент переходит в поле где заполняет меню, в меню должна быть ФИО номер телефона вотс апп телеграмм и т.е и выбор на каком классе транспорта нужно встретить их, нужно ли жилье , нужен ли гид, после этого он внизу нажимает отправить заказ для «оформление» и все данные заказа поступают администратору который все подсчитывает и связывается с клиентом…Примерно такая идея реализации… И да еще на карте должна отображаться только карта РБ! Так же идея вывести колонку казино тур ( либо же их также добавить на карту для выбора – там будет 3-4 популярных в Минске Казино!
Колонку для гостиниц мы добавим от яндекса
Юзабилити должно быть комфортным для посетителя...

После надо будет добавить текст, если вы копирайтер+ ( если же нет то я его закажу -нет проблем ) то вы можете по нашему запросу его правильно изложить, далее рассказать о наших услугах (типо встреча в аэропорту и так далее ) +колонки с контактными данными ...
После домен, и хостинг предоставим, нужно будет установить на хостинг и полноценно настроить чтобы он правильно функционировал ... \

Коротко

1. Удобная навигация
2. Четкая структура и простота в использовании.
3. Все локации в Беларуси для путешествий с интерактивной картой.
4. Гостиницы, разделенные по категориям (по типу или региону).
5. 2. Дизайн
6. Современный и стильный, с акцентом на визуальный контент (фотографии достопримечательностей, ландшафтов и гостиниц).
7. Удобное отображение информации о наших услугах: встречи в аэропорту, трансферы, экскурсии и другие услуги. 3. Интеграция форм обратной связи
8. Форма для обратной связи или записи на услугу.
9. Контактная информация (телефон, email, соцсети). 4
10. Подключение всех необходимых инструментов для аналитики и SEO.

Пожалуйста пишите свои цены ( данную цену указал просто так )

CSSHTMLJavaScriptДизайн сайтовДоработка сайтовИнтеграция APIСоздание сайтов
месяц назад
Маклауд
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