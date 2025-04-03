Нужен сайт, с удобной локацией по сайту для посетителей.

Сайт будет посвящен Туризму в Белоруссии, на сайте нужно будет добавить все локации в РБ для путешествий по примеру https://welcome-belarus.ru/interaktivnaya-karta-dostoprimechatelnostej-belarusi.html



Чтобы можно было выбрать отображение категорий на карте , при наведении курсора на локацию на карте должна открываться картинка с кратким описанием местности, и должна быть на картинке ( типо кнопки добавить для путешествия ) после того как все категории будут добавлены в меню должна быть к примеру кнопка « оформить путешествие» после нажатия на кнопку клиент переходит в поле где заполняет меню, в меню должна быть ФИО номер телефона вотс апп телеграмм и т.е и выбор на каком классе транспорта нужно встретить их, нужно ли жилье , нужен ли гид, после этого он внизу нажимает отправить заказ для «оформление» и все данные заказа поступают администратору который все подсчитывает и связывается с клиентом…Примерно такая идея реализации… И да еще на карте должна отображаться только карта РБ! Так же идея вывести колонку казино тур ( либо же их также добавить на карту для выбора – там будет 3-4 популярных в Минске Казино!

Колонку для гостиниц мы добавим от яндекса

Юзабилити должно быть комфортным для посетителя...



После надо будет добавить текст, если вы копирайтер+ ( если же нет то я его закажу -нет проблем ) то вы можете по нашему запросу его правильно изложить, далее рассказать о наших услугах (типо встреча в аэропорту и так далее ) +колонки с контактными данными ...

После домен, и хостинг предоставим, нужно будет установить на хостинг и полноценно настроить чтобы он правильно функционировал ... \



Коротко



1. Удобная навигация

2. Четкая структура и простота в использовании.

3. Все локации в Беларуси для путешествий с интерактивной картой.

4. Гостиницы, разделенные по категориям (по типу или региону).

5. 2. Дизайн

6. Современный и стильный, с акцентом на визуальный контент (фотографии достопримечательностей, ландшафтов и гостиниц).

7. Удобное отображение информации о наших услугах: встречи в аэропорту, трансферы, экскурсии и другие услуги. 3. Интеграция форм обратной связи

8. Форма для обратной связи или записи на услугу.

9. Контактная информация (телефон, email, соцсети). 4

10. Подключение всех необходимых инструментов для аналитики и SEO.



Пожалуйста пишите свои цены ( данную цену указал просто так )