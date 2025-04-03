Требуется разработка одностраничного сайта на конструкторе для фитнес тренера. Сайт должен иметь возможность редактирования текстов в админке. Выбор платформы остаётся за исполнителем. Ожидается качественное исполнение и доступная цена.
Туристический сайт РБ
Нужен сайт, с удобной локацией по сайту для посетителей.
Сайт будет посвящен Туризму в Белоруссии, на сайте нужно будет добавить все локации в РБ для путешествий по примеру https://welcome-belarus.ru/interaktivnaya-karta-dostoprimechatelnostej-belarusi.html
Чтобы можно было выбрать отображение категорий на карте , при наведении курсора на локацию на карте должна открываться картинка с кратким описанием местности, и должна быть на картинке ( типо кнопки добавить для путешествия ) после того как все категории будут добавлены в меню должна быть к примеру кнопка « оформить путешествие» после нажатия на кнопку клиент переходит в поле где заполняет меню, в меню должна быть ФИО номер телефона вотс апп телеграмм и т.е и выбор на каком классе транспорта нужно встретить их, нужно ли жилье , нужен ли гид, после этого он внизу нажимает отправить заказ для «оформление» и все данные заказа поступают администратору который все подсчитывает и связывается с клиентом…Примерно такая идея реализации… И да еще на карте должна отображаться только карта РБ! Так же идея вывести колонку казино тур ( либо же их также добавить на карту для выбора – там будет 3-4 популярных в Минске Казино!
Колонку для гостиниц мы добавим от яндекса
Юзабилити должно быть комфортным для посетителя...
После надо будет добавить текст, если вы копирайтер+ ( если же нет то я его закажу -нет проблем ) то вы можете по нашему запросу его правильно изложить, далее рассказать о наших услугах (типо встреча в аэропорту и так далее ) +колонки с контактными данными ...
После домен, и хостинг предоставим, нужно будет установить на хостинг и полноценно настроить чтобы он правильно функционировал ... \
Коротко
1. Удобная навигация
2. Четкая структура и простота в использовании.
3. Все локации в Беларуси для путешествий с интерактивной картой.
4. Гостиницы, разделенные по категориям (по типу или региону).
5. 2. Дизайн
6. Современный и стильный, с акцентом на визуальный контент (фотографии достопримечательностей, ландшафтов и гостиниц).
7. Удобное отображение информации о наших услугах: встречи в аэропорту, трансферы, экскурсии и другие услуги. 3. Интеграция форм обратной связи
8. Форма для обратной связи или записи на услугу.
9. Контактная информация (телефон, email, соцсети). 4
10. Подключение всех необходимых инструментов для аналитики и SEO.
Пожалуйста пишите свои цены ( данную цену указал просто так )
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен22 дня назад
- $3000
Требуется разработка онлайн-магазина с нуля, включая дизайн, админку, личный профиль и систему оплаты. Важно обеспечить высокую производительность и устойчивость к нагрузкам. Оптимизация под SEO и корректный деплой также являются обязательными. Ожидается создание сайта для продажи массовых товаров с высокой посещаемостью.Сайты «под ключ»1 исполнительОткрытмесяц назад
- $1000
Необходимо реализовать веб-сайт для фитнеса, интегрированный с Telegram. При нажатии на 'start' в Telegram пользователь будет перенаправлен на лендинг с услугами, отзывами и контактной формой. Также требуется реализация функционала для переадресации в чат или бота в зависимости от выбранной услуги. Бюджет и сроки выполнения обсуждаемы.Сайты «под ключ»24 заявкиОткрытмесяц назад
- $700
Разработать сайт для мусульман с расписанием намазов на месяц и год. Необходимо реализовать поддержку языков, функции скачивания и печати, а также автоматическую добавку городов. Бюджет 1000, возможны изменения в зависимости от обсуждения.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт4 дня назад
- $500
Разработка сайта, который позволит пользователям оценивать компании, оставлять отзывы и жалобы. Сайт будет включать категории компаний по цветам, платные услуги для продвижения, а также мобильное приложение на английском и русском языках. Адаптивный дизайн, функции поиска и личного кабинета для пользователей и компаний.Сайты «под ключ»27 заявокОткрытмесяц назад
- $1000
Требуется разработка криптовалютной биржи с функционалом, аналогичным указанным референсным платформам. Ожидается уникальный дизайн и улучшенная безопасность. Возможно использование как полностью вашего решения, так и доработка существующего решения на рынке.Сайты «под ключ»14 заявокОткрытмесяц назад
Требуется разработка несложных сайтов под ключ, ориентированных на продажу оборудования и сопутствующих товаров. Необходим функционал для удобного представления и продажи продукции.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт19 часов назад
Задача включает создание новостного сайта с форумом, с кроссбраузерной и адаптивной версткой. Необходимо подключение API для бесплатного сбора спортивной статистики, реализация единого профиля пользователя для сайта и форума, а также внедрение платных услуг и функции отложенного постинга новостей.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрытдень назад