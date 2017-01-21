Установка-разработка онлайн сервиса(панели) для онлайн тестирования

Необходим сервис для онлайн тестирования. Разработать или предложить готовое решение. Последовательность следующая-пользователь проходит регистрацию, после этого ему присылают или дают код, (при личной встрече или на емаил) каждому коду соответсвует определенный тест, далее пользователь вбивает этот код в поле и проходит соответствующий тест, результат пользователю не показывается, а сохраняется на сервере и доступен администратору вместе с данными пользователя и временем когда тест был пройден. Администратор панели может добавлять сколько угодно тестов.