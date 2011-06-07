Установка шаблона Joomla

*Для работы необходимо иметь карту виза или мастер кард*

1) Сначала вы должны зарегестрироваться в джумле клубе здесь- http://www.rockettheme.com

Для этого вам понадобиться дополнительно 50$, я переведу их вам для регистрации. Регистрация на мою почту.

После регистрации даете мне данные для входа в клуб.

2)Скачиваете нужный мне шаблон, устанавливаете на сайт.

3)Настраиваете все нужные модули, заполняете некоторый данный вам контент.

4)Меняете логотип сайта(со стандартного, на мой). Логотип- Это просто символы организации. Делаете сами.