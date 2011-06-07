Установка шаблона Joomla

Требуется создание интернет магазина с функциональными возможностями обратной связи, онлайн консультанта, загрузкой данных из 1С, выставлением счетов для безналичного расчета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
*Для работы необходимо иметь карту виза или мастер кард*
1) Сначала вы должны зарегестрироваться в джумле клубе здесь- http://www.rockettheme.com
Для этого вам понадобиться дополнительно 50$, я переведу их вам для регистрации. Регистрация на мою почту.
После регистрации даете мне данные для входа в клуб.
2)Скачиваете нужный мне шаблон, устанавливаете на сайт.
3)Настраиваете все нужные модули, заполняете некоторый данный вам контент.
4)Меняете логотип сайта(со стандартного, на мой). Логотип- Это просто символы организации. Делаете сами.
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