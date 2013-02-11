Веб-дизайнер на постоянную удаленную работу.

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Конкурс в молодую, но амбициозную команду.

1 место.

Веб-дизайнер/ верстальщик/программист на постоянную удаленную работу.

В среднем на вас будет приходиться от 1-2 проекта в месяц.

Важно быть готовым оперативно выйти на связь.

Основной упор на создание, поддержку и редактирование сайтов на Joomla! и OpenCart.

Необходимые знания:

# HTML4/HTML5

# CSS3

# PHP

# jQuery

# Joomla!

# OpenCart

Эта вакансия для вас если вы:

- хотите развиваться

- если у вас есть мотивация работать в молодой и амбициозной команде

- если вы хотите в перспективе вырасти до руководителя проектов

- если вы человек который работает на результат (сказал - сделал), который ищет возможность, а не отмазки и причины не делать.

Кому эта вакансия ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ:

-лентяям,

-безответственным,

-тем, у кого нет желания расти и развиваться.

Тестовый период 1 месяц.

Оплата по договоренности.

Только 1 место. Интересно? Пишите с ссылками на ваши работы

с указанием «веб-дизайнер» и ответьте на вопрос

«Почему есть смысл обратить внимание именно на вас?» и я вышлю вам тестовое задание.

Пишите в вк http://vk.com/poltorrr

Успехов!

11 лет назад
poltorrr
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка блога

    Блог является прокладкой перед интернет-магазинами. Очень важен опыт разработки подобных проектов, платников, лендингов и т.п. Рассматривается вариант работы с несколькими подрядчиками: отдельно программная часть и отдельно дизайн. Особое значение дизайну придается, т.к функционал не сложный совсем.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт по образцу

    $250

    Нужно сделать сайт и наполнить его материалами (готовы) по образу http://www.genvik.ru Нужно немного видоизменить дизайн (с отрисовкой картинок иконок), расположение блоков, и цвета, структуру страниц можно оставить. нужна система управления (сайт с админкой), возможность добавления новых страниц то есть ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Много одностраничников (Landing pages) на WP

    Шаблонный дизайн. Форма заявки. Обратный отсчет/указание дедлайна. Немножко инфографики. Вставить видюшки. Для вдохновения смотреть на al-tango.ru Нужно сделать пачку, пока сложно сказать сколько точно больше десятка.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать сайт компании

    $1000

    Необходимо разработать сайт компании "Под ключ". Компания занимается предоставлением услуг в области связи и строительства. Логотип компании есть. Пример сайта имеется. CMS Joomla. phone: +79227727776 mail: [email protected] Skype: csresearch

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта для Группы компаний

    Имеется строительная компания, а так же множество дочерних, 1) требуется создать красивый, солидный сайт, показывающий высокий имидж компании, с оригинальным дизайном 2) спланировать и создать качественный переход на сайты дочерних компаний к примеру сюда (http://techvent.ru/ ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш-сайт

    Добрый день! нужно сделать сайт на флэш с двумя языками:рус.англ. и чтоб была небольшая заставка:интро. Напишите пожайлуста ваши сроки и цену за работу. Спасибо

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно требуется сайт-визитка для автосервиса

    СРОЧНО нужен сайт визитка для автосервиса - простой шаблонный сайт. сейчас нужен сайт для того чтобы было понятно что есть такая-то фирма и она предоставляет такие-то услуги. через месяц например надо будет сайт переделывать уже более основательно. так ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад