Веб-дизайнер на постоянную удаленную работу.

Блог является прокладкой перед интернет-магазинами. Очень важен опыт разработки подобных проектов, платников, лендингов и т.п. Рассматривается вариант работы с несколькими подрядчиками: отдельно программная часть и отдельно дизайн. Особое значение дизайну придается, т.к функционал не сложный совсем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конкурс в молодую, но амбициозную команду.
1 место.
Веб-дизайнер/ верстальщик/программист на постоянную удаленную работу.
В среднем на вас будет приходиться от 1-2 проекта в месяц.
Важно быть готовым оперативно выйти на связь.
Основной упор на создание, поддержку и редактирование сайтов на Joomla! и OpenCart.
Необходимые знания:
# HTML4/HTML5
# CSS3
# PHP
# jQuery
# Joomla!
# OpenCart
Эта вакансия для вас если вы:
- хотите развиваться
- если у вас есть мотивация работать в молодой и амбициозной команде
- если вы хотите в перспективе вырасти до руководителя проектов
- если вы человек который работает на результат (сказал - сделал), который ищет возможность, а не отмазки и причины не делать.
Кому эта вакансия ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ:
-лентяям,
-безответственным,
-тем, у кого нет желания расти и развиваться.
Тестовый период 1 месяц.
Оплата по договоренности.
Только 1 место. Интересно? Пишите с ссылками на ваши работы
с указанием «веб-дизайнер» и ответьте на вопрос
«Почему есть смысл обратить внимание именно на вас?» и я вышлю вам тестовое задание.
Пишите в вк http://vk.com/poltorrr
Успехов!
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