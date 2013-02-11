Веб-дизайнер на постоянную удаленную работу.

Конкурс в молодую, но амбициозную команду.

1 место.

Веб-дизайнер/ верстальщик/программист на постоянную удаленную работу.

В среднем на вас будет приходиться от 1-2 проекта в месяц.

Важно быть готовым оперативно выйти на связь.

Основной упор на создание, поддержку и редактирование сайтов на Joomla! и OpenCart.

Необходимые знания:

# HTML4/HTML5

# CSS3

# PHP

# jQuery

# Joomla!

# OpenCart

Эта вакансия для вас если вы:

- хотите развиваться

- если у вас есть мотивация работать в молодой и амбициозной команде

- если вы хотите в перспективе вырасти до руководителя проектов

- если вы человек который работает на результат (сказал - сделал), который ищет возможность, а не отмазки и причины не делать.

Кому эта вакансия ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ:

-лентяям,

-безответственным,

-тем, у кого нет желания расти и развиваться.

Тестовый период 1 месяц.

Оплата по договоренности.

Только 1 место. Интересно? Пишите с ссылками на ваши работы

с указанием «веб-дизайнер» и ответьте на вопрос

«Почему есть смысл обратить внимание именно на вас?» и я вышлю вам тестовое задание.

Пишите в вк http://vk.com/poltorrr

Успехов!