Верстка сайтов для опытного кодера

Сайты «под ключ»Закрыт45 заявок444 просмотра
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Необходимо порезать несколько дизайнов, различной сложности.

Готов работать на долгосрочных отношениях. 5-10 работ в месяц.

Интересует Сроки. Цена. Портфолио.

Новичков просьба не беспокоить

15 лет назад
gifest
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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