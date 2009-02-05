Верстка сайтов для опытного кодера

1. Создание простого информативного сайта из wordpress templates о Кулинарии, Гастраномии, Рецепты. на www.kochzeit.info, дизайн конечно по интереснее ........................................ 2. так же нужна простая site template на тему партисервис такая как http://www.hochzeit-partyservice.de или http://www.partyservice-schweizer.de , ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо порезать несколько дизайнов, различной сложности.
Готов работать на долгосрочных отношениях. 5-10 работ в месяц.
Интересует Сроки. Цена. Портфолио.
Новичков просьба не беспокоить
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