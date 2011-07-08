Video and Live stream

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка125 просмотров
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Требуется девелопер с опытом в сфере видео и лайв стримминг технологий. 2 варианта:

1. создать и интегрировать дополнительный модуль (стрим с вэб камеры) к существующему движку (http://www.vimp.com/en/veu/product/vimp-enterprise-ultimate.html)

а также поработать над дизайном и кое какими деталями

2. Создать улучшенный аналог выше указанного сайта с нуля.

Остальные детали позже

12 лет назад
gg2000
43 годаСША
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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