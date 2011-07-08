Video and Live stream

Тз есть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется девелопер с опытом в сфере видео и лайв стримминг технологий. 2 варианта:
1. создать и интегрировать дополнительный модуль (стрим с вэб камеры) к существующему движку (http://www.vimp.com/en/veu/product/vimp-enterprise-ultimate.html)
а также поработать над дизайном и кое какими деталями
2. Создать улучшенный аналог выше указанного сайта с нуля.
Остальные детали позже
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