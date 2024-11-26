Видео галлерея

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Закрыт8 заявок154 просмотра

Мне нужно сделать одностраничный сайт видеографа, веб-галерею для демонстрации моих видео. Сайт состоит из шапки, это видеофайл, ссылка на WhatsApp, далее фото и краткое описание, ниже блок из 7 видео(ссылка на Vimeo или напрямую на хостинг), далее блок Instagram, у меня есть сайт- референс Десктопная и мобильная версии. У меня оплачен хостинг и домен на godaddy, в дальнейшем я буду менять контент самостоятельно через админку

Создание одностраничных сайтов
5 месяцев назад
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