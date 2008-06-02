Требуется редизайн и программирование сайта интернет-журнала. Срок – 1 месяц. Дизайн главной страницы + 5-6 внутренних. Есть структура, наполнение, концепция. Включает в себя тексты статей, блок с видероликами, блоги, блок с вакансиями/резюме. Требования к дизайну ...
Видео-сайт, каталог видео
Необходимо создать сайт видео-сервиса, закачивание и просмотр видео. Нужны специалисты с опытом работы с видео. По функционалу - стандартный видео-сайт с каталогом видео, разбивка по рубрикам.
Как вариант решения - можно сделать сайт на основе готового движка с видео-конвертером (встречал такие иностранные движки).
Задача для начала сделать быстро рабочую бета-версию сайта, затем дорабатыввать и добавлять функционал. Просьба присылать примеры (варианты) и портфолио. Сотрудничество долгосрочное, по цене договоримся.
Заявки фрилансеров
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