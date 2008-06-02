Видео-сайт, каталог видео

Необходимо создать сайт видео-сервиса, закачивание и просмотр видео. Нужны специалисты с опытом работы с видео. По функционалу - стандартный видео-сайт с каталогом видео, разбивка по рубрикам.

Как вариант решения - можно сделать сайт на основе готового движка с видео-конвертером (встречал такие иностранные движки).

Задача для начала сделать быстро рабочую бета-версию сайта, затем дорабатыввать и добавлять функционал. Просьба присылать примеры (варианты) и портфолио. Сотрудничество долгосрочное, по цене договоримся.