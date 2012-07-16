Требуется создать внутрикорпоративный портал на базе движка DLE.

Портал будет использоваться ТОЛЬКО для публикации текстовых документов компании для обучения сотрудников.

Сайт должен быть закрыт от индексации целиком, а также вся информация должна быть доступна только по логину и паролю (возможно работа в «режиме обслуживания» или просто установка соответствующих прав).

Кроме этого должно быть несколько администраторов, которые могут создавать аккаунты юзверей и сами устанавливать им права доступа к конкретным документам (статьям), а какие то запрещать для просмотра.

Также было бы здорово если будет встроенный форум и возможность отправления анонимных сообщений руководству компании (то есть даже если юзверь под своим логином, это не должно отображаться в письме руководству, так же как и его IP например).

Пожалуйста если оставляете заявку потрудитесь отвечать в ICQ.