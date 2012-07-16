Внутрикорпоративный портал

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок173 просмотра

Требуется создать внутрикорпоративный портал на базе движка DLE.

Портал будет использоваться ТОЛЬКО для публикации текстовых документов компании для обучения сотрудников.

Сайт должен быть закрыт от индексации целиком, а также вся информация должна быть доступна только по логину и паролю (возможно работа в «режиме обслуживания» или просто установка соответствующих прав).

Кроме этого должно быть несколько администраторов, которые могут создавать аккаунты юзверей и сами устанавливать им права доступа к конкретным документам (статьям), а какие то запрещать для просмотра.

Также было бы здорово если будет встроенный форум и возможность отправления анонимных сообщений руководству компании (то есть даже если юзверь под своим логином, это не должно отображаться в письме руководству, так же как и его IP например).

Пожалуйста если оставляете заявку потрудитесь отвечать в ICQ.

DLE
13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Портал

    $1000

    Нужно разработать туристический портал. ТЗ в файле. Русский язык интерфейса. Разработчик с Украины+возможен договор.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание интернет-магазинов

    $100

    Требуются люди со свободным временем и с начальным знанием HTML. Способные установить CMS на хост и добавить товар через редактор движка. Необходимо потоковое создавать интернет магазинов на Virtuemart (Joomla),VamShop,PrestaShop, ShopCMS,PhpShop,HostCMS c минимальным изменением ...

    HTMLJoomlaPrestaShop
    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт визитка

    Всем привет. Для молодой компании, нужен хороший сайт визитка. Приоритет: красивый и современный дизайн, удобная CMS. Компания занимается консалтинговыми услугами в юридической отрасли. Предложите условия и цены, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта-каталога автомобилей, любой движок

    Требуется сайт аналог miraduem.ru похожий по максимуму по структуре и дизайну Можно использовать любой движок Необходим просто каталог автомобилей ,где администратор сможет добавлять какие автомобили на продажу. Регистрация пользователей не ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет магазина.

    Требуется создать интернет магазин под ключ + парсер к нему из сайта(ов) источников,дизайн. Россмотрю предложения и цены. Легальная тема.За деталями пишите в личку. Заранее благодарен.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт под ключ

    $250

    Надо сделать сайт под ключ, дизайн, платный функционал. Цена 150 - 200$ Дороже не предлогать Нужен сайт на подобие http://extra-mir.ru/

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт Ателье по пошиву одежды

    Нужен сайт под ключ - "Ателье по пошиву одежды". Будет 7-10 разделов в меню. Сама менюшка примерно как здесь - http://www.allure-studio.ru/ - а сам сайт должен быть светлым и без изысков, например как здесь ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на ASP.NET

    Требуется специалист по ASP.NET для апдейта , правок работающего интернет магазина. Опыт работы на ASP.NET , подключение модулей системы оплаты, доставка. Умение работать удаленно, ответственность. Skype - ОБЕЗАТЕЛЬНО!

    ASP.NET
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад