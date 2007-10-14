Website from scratch. Skype - is a MUST

Требуется программист или команда программистов для поддержки уже созданных проектов и изготовления новых. Создание скриптов,доработка,оптимизация,исправление возникших проблем,постоянная поддержка своих и наших разработок. Первые задания,которые уже стоят в очереди: - Оптимизация движка Joomlia и созданных на ее основе ...