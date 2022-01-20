WordPress + WooCommerce создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок1640 просмотров
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Есть основное ТЗ на сайт, с разобранными вопросами и комментариями. Есть проектная документация по SEO. Есть выбранная платформа. Пока есть возможность устно пообщаться со старшим разрабом. Разумеется есть роудмап действий по проекту.

WordPressWooCommerce
2 года назад
guest_16365328426432
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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