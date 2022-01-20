WordPress + WooCommerce создание сайта

Нужен сайт для сектора в2в (Продажа конфет и шоколада) многостраничник, больше предпочтение по вордпрессу. Оплата через сайт не нужна. нужен будет каталог в виде ассортимента без заказа, форма запроса прайса. Предлагаю главную страницу сделать красивую продающую (где слева ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть основное ТЗ на сайт, с разобранными вопросами и комментариями. Есть проектная документация по SEO. Есть выбранная платформа. Пока есть возможность устно пообщаться со старшим разрабом. Разумеется есть роудмап действий по проекту.
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