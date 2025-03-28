Yelp-style Directory for Kids' Activities (WordPress prototipe)

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Создание сайта-каталога детских активностей на WordPress (аналог Yelp)

Описание задачи:

Создать MVP сайта-каталога детских мероприятий, лагерей, школ и активностей на английском языке, аналог платформы Yelp. Сайт необходим для тестирования идеи и последующей презентации инвесторам.

Основной функционал:

  • Каталог с удобной навигацией и фильтрами (по категориям, локациям и другим параметрам).

  • Удобный поиск по сайту.

  • Возможность добавления отзывов и нового контента пользователями (user-generated content).

  • Полная адаптивность под мобильные устройства.

Ожидаемый результат:

Работающий минимально жизнеспособный продукт (MVP), подходящий для демонстрации инвесторам и проверки рыночного спроса.

Желательный опыт исполнителя:

  • Опыт создания сайтов на WordPress.

  • Знание английского языка для реализации сайта.

WordPressСоздание сайтов
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