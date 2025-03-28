Необходим разработчик для создания сайта авто-детейлинг студии. Ожидается современный и адаптивный дизайн с возможностью выбора услуг, интеграцией календаря, бронирования и оплаты через Visa, Mastercard и PayPal. Простая CMS для редактирования контента. Жду предложений по срокам и стоимости разработки.