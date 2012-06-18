нужно сделать сайт для компании занимающейся написанием курсовые, дипломных работы должен включать: - информация о компании - продажа готовых работ - скачивание бесплатных работ - написание отзывов клиентов ...
Закрытый сайт организации работы сотрудников
1ое саит должен быть закрытым под поролем
>> 2ое его нужно подключить к киви кошельку
>> 3е смысл сайта такой он нужен для нормальной организации работы сотрудников
>> нужно сделать страничку анкетку через которую Я буду добовлять сотрудников на другую строничку таблицу
>> В анкете должны быть поля Фамилия Имя Телефон
>> после анекты этот сотрудник попадает в таблицу желтый список таблица состаит из строчек в каждой строчке находиться сотрудник и информация о нем
>> сначало вверху идут зеленые строчки потом желтые строчки ив низу красные строчки
>> Система такая каждый новый сотрудник после анкеты попадает в желтую строчку
>> в конце каждой строчке справа должна быть кнопка что то типа отправить на роботу после нажатия на эту кнопку сотруднику выстовляется счет в киви кошельке и эта строчка с сотрудником сразу перемещается в красное поле после оплаты счета этот сатрудник перемещается из красного поля в зеленое на самый верх
>> У каждой строчки с сотрудником нужно сделать окошко для суммы у каждого своя сумма и счетчики количество выполненных заказов и общая сумма выполненных заказов
>> при добовлении сотрудников нужно сделать счетчик что бы они все были под номерами?
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