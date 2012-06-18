Закрытый сайт организации работы сотрудников

1ое саит должен быть закрытым под поролем

>> 2ое его нужно подключить к киви кошельку

>> 3е смысл сайта такой он нужен для нормальной организации работы сотрудников

>> нужно сделать страничку анкетку через которую Я буду добовлять сотрудников на другую строничку таблицу

>> В анкете должны быть поля Фамилия Имя Телефон

>> после анекты этот сотрудник попадает в таблицу желтый список таблица состаит из строчек в каждой строчке находиться сотрудник и информация о нем

>> сначало вверху идут зеленые строчки потом желтые строчки ив низу красные строчки

>> Система такая каждый новый сотрудник после анкеты попадает в желтую строчку

>> в конце каждой строчке справа должна быть кнопка что то типа отправить на роботу после нажатия на эту кнопку сотруднику выстовляется счет в киви кошельке и эта строчка с сотрудником сразу перемещается в красное поле после оплаты счета этот сатрудник перемещается из красного поля в зеленое на самый верх

>> У каждой строчки с сотрудником нужно сделать окошко для суммы у каждого своя сумма и счетчики количество выполненных заказов и общая сумма выполненных заказов

>> при добовлении сотрудников нужно сделать счетчик что бы они все были под номерами?