Необходимо разработать простой сайт «под ключ» для продажи одного виртуального товара. Сайт должен включать возможность оплаты, чтобы деньги переводились на карту заказчика. Ожидается функциональный, удобный интерфейс для клиентов.
Зробити Сайт-Візитку-Портфоліо для Починающого Дизайнера (школяр)
Треба зробити сімпатичну сайт-"портянку" для Дизайнера-школяра:
- К-ть сторінок: 1
- Блоки: за обговоренням (шапка, про себе, портфолио, щось цікаве, новини, зворотний звязок, ін.)
- Можливості:
-- нарощувати блоки (без руйнування структури, непонятно куди уползших строчок, ін.) в портфоліо
-- завантажувати фото та відео
-- міняти тексти та писати нові
-- вивішувати новини
-- інше
Від вас очікується:
- Зробити саму сторінку та її структуру
- Допомогти в розробці/підборі художніх елементів (дуже мало) - частинах сторінки
- Розмістити сайт в інеті (домен вже є, на mirohost)
- Провести інструктаж по користуванню
- Забезпечити технічну підтримку користувача протягом часу
Дякую
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