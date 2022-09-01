Зробити Сайт-Візитку-Портфоліо для Починающого Дизайнера (школяр)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок452 просмотра

Треба зробити сімпатичну сайт-"портянку" для Дизайнера-школяра:

 - К-ть сторінок: 1

 - Блоки: за обговоренням (шапка, про себе, портфолио, щось цікаве, новини, зворотний звязок, ін.)

 - Можливості:

 -- нарощувати блоки (без руйнування структури, непонятно куди уползших строчок, ін.) в портфоліо

 -- завантажувати фото та відео

 -- міняти тексти та писати нові

 -- вивішувати новини

 -- інше

Від вас очікується:

- Зробити саму сторінку та її структуру

- Допомогти в розробці/підборі художніх елементів (дуже мало) - частинах сторінки

- Розмістити сайт в інеті (домен вже є, на mirohost)

- Провести інструктаж по користуванню

- Забезпечити технічну підтримку користувача протягом часу

Дякую  

3 года назад
ElmanMM
Эльман 
55 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данило
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Василь
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ілля
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
17 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
66 отзывов(-2)
3 года назад
Николай
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать сайт с товаром

    Необходимо разработать простой сайт «под ключ» для продажи одного виртуального товара. Сайт должен включать возможность оплаты, чтобы деньги переводились на карту заказчика. Ожидается функциональный, удобный интерфейс для клиентов.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лэндинг

    Необходимо разработать лэндинг для дизайн-студии, включая все этапы работы 'под ключ'. Ожидается современный и привлекательный дизайн, соответствующий концепции студии.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн и сайт на Тильде

    Ищется специалист по Тильде для разработки дизайна и создания лендинга. Необходимо натянуть дизайн на сайт, используя предоставленный текст. Портфолио приветствуется. Проект включает создание информационного продажного сайта.

    Tilda
    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать лендинг

    $30

    Разработать продающий лендинг для товаров женской одежды на платформе kubik.website. Стандартная структура на украинском и русском языках включает шапку с логотипом и соцсетями, описание категории, размерную сетку, карточки товаров, информацию о доставке и оплате, отзывы и футер с гарантией качества. Лендинг должен быть легко копируемым для других категорий и подключать домен и пиксель Facebook.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать сайт на Вордпресс.

    Требуется разработать сайт-визитку для вокальной студии на платформе Вордпресс, перенести дизайн и контент с существующего лендинга. Необходимо создать страницы блога, дизайн статей и страницу контактов, соблюдая стили текущего сайта. Завершение работы в срок 3 дня.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необхідно створити сайт на Вордпрес.

    Необхідно створити сайт-візитку вокальної студії на платформі Вордпрес. Завдання полягає у перенесенні дизайну та контенту з лендінгу www.sentire-voice.com.ua, а також у розробці додаткових сторінок: блог, дизайн статті блогу, сторінка контактів. Завершення проекту планується за 3 дні.

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необхідно створити сайт на Вордпрес.

    Необхідно створити сайт-візитку вокальної студії на Вордпрес. Завдання включає перенесення дизайну та контенту з головної сторінки лендінгу, а також розробку нових сторінок: блог, сторінка статей та контакти. Завершити проект потрібно за 3 дні.

    WordPress
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт

    Требуется разработать фронтенд для простого сайта школы. Заказ включает полное выполнение работы 'под ключ', обеспечивая удобство и доступность для пользователей.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад